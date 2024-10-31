Böyle vicdansızlık görülmedi! Kedileri köpeklere parçalattı

31 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:35

Hatay'da madde bağımlısı bir kişi, prefabrik iş yerişinin kapısını açarak 3 yavru kediyi ve annesini başıboş sokak köpeklerine parçalattı. Dehşete düşüren o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşen olayda, Atatürk Alışveriş Merkezi adlı prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru, 4 kedi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Esnaf, güvenlik kameralarını izlediğinde ise dehşete düştü. Kameralarda, madde bağımlısı olduğu bilinen bir kişinin iş yerinin kapısını açarak sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine saldığı görüldü.

Olay anbean kameraya yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

"SEVİYORDUK VE BESLİYORDUK..."

Bölgede polis ekiplerinin gece saatlerinde devriye sayısını artırılması gerektiği konusunda yetkililere çağrıda bulunan gerektiğini dile getiren Abdullah Cuci, "Dükkanda müşteriler vardı. Bir adam yanında 3 köpekle birlikte çarşıya girdi. Sonra bir anda köpeklerin havlama seslerini duyduk. Sabah kameralara baktığımızda köpeklere kedileri parçalatmış. Sokak köpeklerinin parçaladığı 3 yavru bir büyük kedi vardı. O kedileri biz bu burada besliyorduk. Bu kedilere bütün esnaf bakıyorlardı, seviyorduk ve besliyorduk. Sabah gelip kameralara baktığımızda kedileri öldüğünü görünce gerçek ortaya çıktı. Çarşıya giren şahıs, sokak köpeklerini içeriye geçirerek kedileri parçalatarak öldürdü" diye konuştu.