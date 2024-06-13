Böylesi görülmedi! Tadilat yaptıramayınca astığı pankart herkesi şaşkına çevirdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 12:07 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:10
Elazığ’da bir vatandaşın, kayınvalidesinin oturduğu binaya astırdığı pankart görenleri şaşkına çevirdi.
Elazığ'da bir vatandaş kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi ve ev sahiplerinin de tadilat yaptırmamasından dolayı çareyi pankart asmakta buldu.
Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bir binada, yağmur yağmasının ardından yağmur suları bodrumda birikmeye başladı.
Durumdan bıkan vatandaş, ilginç bir yönteme başvurdu.
ÇAREYİ PANKART ASMAKTA BULDU
Ev sahipleriyle görüşen fakat olumlu bir dönüş alamayan vatandaş, çareyi binanın dışına pankart asmakta buldu.
Öfkeli vatandaş vinç yardımı ile binanın dış kısmına, "Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır, burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir" yazısı asarak duruma tepkisini gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı