Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Böylesi görülmedi! Tadilat yaptıramayınca astığı pankart herkesi şaşkına çevirdi

Böylesi görülmedi! Tadilat yaptıramayınca astığı pankart herkesi şaşkına çevirdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 12:07 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:10
Böylesi görülmedi! Tadilat yaptıramayınca astığı pankart herkesi şaşkına çevirdi

Elazığ’da bir vatandaşın, kayınvalidesinin oturduğu binaya astırdığı pankart görenleri şaşkına çevirdi.

Elazığ'da bir vatandaş kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi ve ev sahiplerinin de tadilat yaptırmamasından dolayı çareyi pankart asmakta buldu.

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bir binada, yağmur yağmasının ardından yağmur suları bodrumda birikmeye başladı.

Durumdan bıkan vatandaş, ilginç bir yönteme başvurdu.

Böylesi görülmedi! Tadilat yaptıramayınca astığı pankart şaşkına çevirdi - 1. Resim

ÇAREYİ PANKART ASMAKTA BULDU

Ev sahipleriyle görüşen fakat olumlu bir dönüş alamayan vatandaş, çareyi binanın dışına pankart asmakta buldu.

Böylesi görülmedi! Tadilat yaptıramayınca astığı pankart şaşkına çevirdi - 2. Resim

Öfkeli vatandaş vinç yardımı ile binanın dış kısmına, "Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır, burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir" yazısı asarak duruma tepkisini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...