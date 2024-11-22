Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi! Fırtına ülkenin batısını esir aldı

22 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu fırtına ülkenin batısını esir almış durumda... Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine planlanan bazı feribot seferleri de yine fırtına engeline takıldı. Yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinde uyarıda bulunduğu fırtına​ ve şiddetli sağanak yağış​ ülkenin batısını ve güneyini esir almış durumda... Şiddetli fırtınadan etkilenen illerden biri olan Çanakkale​'de hayat adeta durma noktasına geldi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., hava şartları nedeniyle Bozcaada​ ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre; Geyikli-Bozcaada Hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.