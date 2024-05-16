Brezilya Baykar'ı ziyaret etti, Selçuk Bayraktar kareleri paylaştı

16 May 2024 22:58 - Güncelleme : 16 May 2024 22:59

Selçuk Bayraktar Necip Fazıl'ın dizeleriyle seslendi: Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya

Selçuk Bayraktar Necip Fazıl'ın dizeleriyle seslendi: Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya

Türk İHA ve SİHA'ların üretim merkezi Baykar dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Brezilya Kara Kuvvetleri Heyeti Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar lideri Selçuk Bayraktar, ziyaret ile ilgili açıklama yaptı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Brezilya Kara Kuvvetleri Heyeti Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'mizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

2 ÜLKE ARASINDAKİ SAVUNMA SANAYİİ İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Brezilya 2022 yılında "Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" imzaladı.

BREZİLYA'NIN İHA İLGİSİ

Brezilya, Nisan 2023'te, Atlantico (eski HMS Ocean) gemisini İHA gemisi olarak kullanacağını açıkladı. Bunun üzerine, kısa pistli gemilerden görev yapabilen Bayraktar TB3, KIZILELMA, ANKA-3 vb. geniş alternatiflere sahip Türkiye ile de görüşmeleri mecburi hale geldi.

Ayrıca ülke, 3 (hava, deniz, kara) kuvvetin de İHA alımı ile ilgilendiğini açıkladı. Nitekim beklendiği üzere Temmuz 2023'te Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri ile Savunma Ürünleri Sekreterliğinden kalabalık bir Brezilya heyeti Baykar'ı ziyaret etti.

Yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşen bu yeni ziyaret alım sürecinde Baykar ile bazı noktalarda ilerlemeler kaydettiklerine işaret ediyor.