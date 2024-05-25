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Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 10:13 - Güncelleme : 25 May 2024 10:59

Adana’da ekipler, kanala düşen gencin cansız bedenini suda çıkardı. Olay yerine gelen acılı anne, çocuğunun cesedini kucağına alıp gözyaşları içinde son kez başını okşadı.

Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 17 yaşındaki Burak Alper Bingül, sulama kanalında elini yıkamak istedi. Elini yıkadığı sırada dengesini kaybeden Bingül, kanala düştü.

Gencin suya düştüğünün gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

AİLESİ SABAHA KADAR KANALIN BAŞINDA BEKLEDİ

Su içerisinde kaybolan Burak Alper’in ailesi sabaha kadar kanalda arama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde sualtına bağlı kurbağa adamlar bölgeye gelerek gencin cansız bedenini buldu.

Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı - 1. Resim

CESEDİ 2 KM UZAKTA BULUNDU

17 yaşındaki genç, kanala düştüğü yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Gencin cesedi kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı. Acılı anne Sibel Bingül, sulama kanalında hayatını kaybeden evladının başında gözyaşlarına boğuldu.

SON KEZ BAŞINI OKŞADI

Anne Bingül, evladının cansız bedenini kucağına alarak başını okşayarak acısını yaşadı. Yapılan incelemelerinin ardından Burak Alper’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı - 2. Resim

AİLESİNDEN 'İHMAL' TEPKİSİ

Ölen gencin dayısı Necim Bingül yetkililerin olay yerine geç geldiğini öne sürerek ateş püskürdü. Necim Bingül, ”Benim yeğenim akşam 19.00’da burada suya kapılıyor. Anında polis ve jandarmaya bilgi verildi. Ancak 9 gibi buraya geldiler. Jandarma bir iki tur atmış. Ben Mardin’den yola çıkarak geldim, cenazemi buldum. Savcı mı veya polisin ihmali. Muhtemelen savcının ihmali, savcı emir vermeye kadar kimse olay yerini terk edemez” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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