Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı

25 May 2024 10:13 - Güncelleme : 25 May 2024 10:59

Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 17 yaşındaki Burak Alper Bingül, sulama kanalında elini yıkamak istedi. Elini yıkadığı sırada dengesini kaybeden Bingül, kanala düştü.

Gencin suya düştüğünün gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

AİLESİ SABAHA KADAR KANALIN BAŞINDA BEKLEDİ

Su içerisinde kaybolan Burak Alper’in ailesi sabaha kadar kanalda arama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde sualtına bağlı kurbağa adamlar bölgeye gelerek gencin cansız bedenini buldu.

CESEDİ 2 KM UZAKTA BULUNDU

17 yaşındaki genç, kanala düştüğü yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Gencin cesedi kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı. Acılı anne Sibel Bingül, sulama kanalında hayatını kaybeden evladının başında gözyaşlarına boğuldu.

SON KEZ BAŞINI OKŞADI

Anne Bingül, evladının cansız bedenini kucağına alarak başını okşayarak acısını yaşadı. Yapılan incelemelerinin ardından Burak Alper’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİNDEN 'İHMAL' TEPKİSİ

Ölen gencin dayısı Necim Bingül yetkililerin olay yerine geç geldiğini öne sürerek ateş püskürdü. Necim Bingül, ”Benim yeğenim akşam 19.00’da burada suya kapılıyor. Anında polis ve jandarmaya bilgi verildi. Ancak 9 gibi buraya geldiler. Jandarma bir iki tur atmış. Ben Mardin’den yola çıkarak geldim, cenazemi buldum. Savcı mı veya polisin ihmali. Muhtemelen savcının ihmali, savcı emir vermeye kadar kimse olay yerini terk edemez” dedi.