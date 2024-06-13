Bu acıya yürek dayanmaz! Süt kovasına düşen minik Lemis'ten kahreden haber

13 Haziran 2024 12:43 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:50

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine kan donduran bir olay yaşandı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında evin balkonunda oyun oynayan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Lemis Birro, peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içine düştü.

Ailesinin fark etmesi ile kız bebek kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Lemis Birro, bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Birro'nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine telim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birro'nun cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namazının ardından cenaze toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.