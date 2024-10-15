Bu davranışlar deprem habercisi! Uzman isim açıkladı: "Deprem öncesi salınan gazlar..."

15 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:20

Deprem uzmanı Serkan İçelli sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayvanların depremi nasıl önceden hissedebildiğini anlattı. Özellikle köpeklerin deprem olmadan saniyeler önce havlaması ve garip hareketlerde bulunmasının yırtılma başlamadan önce çıkan sesleri duymalarından kaynaklandığını söyledi.

Yer bilimci Serkan İçelli​'nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Türkiye deprem​ gerçeği ile yüzleşirken alınabilecek önlemler de hem siyasetçiler hem de bilim insanları tarafından masaya yatırıldı.

'Deprem önceden bilinebilir mi?' soruları ise vatandaşlar tarafından oldukça merak edilirken deprem uzmanı Serkan İçelli'nin konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Depremden önce hayvanların ilginç hareketleri olabileceğini söyleyen İçelli, köpeklerin insanlara göre daha hassas kulaklara sahip olduğunu söyledi.

"DEPREM ÖNCESİ SALINAN GAZLARA DA TEPKİ VEREBİLİRLER"

Köpeklerin 100 bin Hz duyabildiğini söyleyen İçelli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlar ses titreşimlerini 20 bin Hz e kadar işitebilirken, köpekler 100 bin Hz işitebiliyor. Yani daha yırtılma başlamadan çatırdarken dahi sismik kaynağın anomalisi onlara ulaşır. Siren, yüksek müzik ve benzeri seslerin titreşim frekansları onlar için çok rahatsız edici olabilir.

Deprem öncesi salınan gazlara tepki verebilirler. Kayaçların basınç değişimleri, Piezoelektrik yani basınç, stres sonucu titreşimlerin elektrik üretmesi ve atmosfere yayılması onları huzursuz edebilir."