Bu ev çöpten arındırılamıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton: Ekipler inanamadı

13 Ağustos 2024 13:03 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:22

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Bir çöp ev vakası daha yaşandı. Bu kez yer Eskişehir...

Odunpazarı ilçesinde bulunan çöp ev, mahalleliyi bezdirdi.

55 yaşında ve engelli olduğu iddia edilen Bülent K., sokaktan topladığı çöp ve malzemeleri evinde biriktiriyor.

ORTAK ALANLARDA DA ÇÖP BİRİKTİRİYOR

Dairesinde yer kalmayınca kendi garajı ve apartman bahçesinde de çöp yığmaya başladı.

Oluşan kötü koku üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ

Alınan mahkeme kararı sonrası belediyenin temizlik ekipleri, 2 kamyon ile polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde daireyi temizlenmek için adrese gitti.

30 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Bülent K., çöp biriktirmediğini belirterek ekiplere zorluk çıkarttı. Bunun üzerine daireye çilingir yardımıyla girildi.

Tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan haneye güçlükle giren belediye ekipleri, adresten yaklaşık 30 ton çöp çıkarttı.

GEÇEN YIL DA 50 TON ÇÖP ÇIKARILDIĞI ÖĞRENİLDİ

şahsın çöp toplanması nedeniyle apartmanda pis koku yayılması üzerine geçen yıl da apartman sakinleri tarafından savcılığa şikayet edildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine 24 Mayıs 2023'te Odunpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatan ekiplerin, tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireyi yaklaşık 50 ton çöpten arındırdığı öğrenildi.