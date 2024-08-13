Bu ev çöpten arındırılamıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton: Ekipler inanamadı
Eskişehir'de çöp ev ekipleri bile hayrete düşürdü. Geçen sene dairesinden 50 ton çöp çıkarılan engelli şahıs, yeniden sokaktan topladıklarını biriktirmeye başladı. Kötü kokudan bıkan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Eve gelene kipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Saatler süren çalışmayla evden 30 ton çöp çıkarıldı.
Bir çöp ev vakası daha yaşandı. Bu kez yer Eskişehir...
Odunpazarı ilçesinde bulunan çöp ev, mahalleliyi bezdirdi.
55 yaşında ve engelli olduğu iddia edilen Bülent K., sokaktan topladığı çöp ve malzemeleri evinde biriktiriyor.
ORTAK ALANLARDA DA ÇÖP BİRİKTİRİYOR
Dairesinde yer kalmayınca kendi garajı ve apartman bahçesinde de çöp yığmaya başladı.
Oluşan kötü koku üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ
Alınan mahkeme kararı sonrası belediyenin temizlik ekipleri, 2 kamyon ile polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde daireyi temizlenmek için adrese gitti.
30 TON ÇÖP ÇIKARILDI
Bülent K., çöp biriktirmediğini belirterek ekiplere zorluk çıkarttı. Bunun üzerine daireye çilingir yardımıyla girildi.
Tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan haneye güçlükle giren belediye ekipleri, adresten yaklaşık 30 ton çöp çıkarttı.
GEÇEN YIL DA 50 TON ÇÖP ÇIKARILDIĞI ÖĞRENİLDİ
şahsın çöp toplanması nedeniyle apartmanda pis koku yayılması üzerine geçen yıl da apartman sakinleri tarafından savcılığa şikayet edildiği ortaya çıktı.
Bunun üzerine 24 Mayıs 2023'te Odunpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatan ekiplerin, tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireyi yaklaşık 50 ton çöpten arındırdığı öğrenildi.