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 | Banu İriç

Bu ilk vukuatları değilmiş: Bayram günü de bir çocuğu ağlattılar! Çalışanlar gözaltına alındı

Ankara Etimesgut’ta bir AVM'nin oyun alanında engelli çocuklara yönelik ikinci kez ayrımcılık iddiası gündeme geldi. Bayram günü down sendromlu bir çocuğu içeri almayan çalışanlar, daha önce de otizmli bir çocuğu reddetmişti. Art arda gelen şikayetler sonrası 5 AVM çalışanı gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 23:43

Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmaması üzerine 5 AVM çalışanı gözaltına alındı. Olay, çocuğun öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt’un durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Polis, aileyle iletişime geçerek süreci başlatırken, olayın ilk olmadığı öğrenildi.

Bu ilk vukuatları değilmiş: Bayram günü de bir çocuğu ağlattılar! Çalışanlar gözaltına alındı

BAYRAMIN 3'ÜNCÜ GÜNÜ OTİZMLİ ÇOCUĞU ALMADILAR

İddiaya göre, aynı AVM’nin oyun salonunda 1 Nisan Salı günü de benzer bir durum yaşandı. Otizmli bir çocuk, görevliler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çocuğun annesi G.K.K., durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirerek karakola şikayette bulundu.

Bu ilk vukuatları değilmiş: Bayram günü de bir çocuğu ağlattılar! Çalışanlar gözaltına alındı

OYUN SALONUNUN MÜDÜRÜ VE 4 ÇALIŞAN GÖZALTINDA

Yaşanan gelişmeler üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla oyun salonunun sorumlu müdürü E.G. ve 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olay kamuoyunda büyük tepki toplarken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bu ilk vukuatları değilmiş: Bayram günü de bir çocuğu ağlattılar! Çalışanlar gözaltına alındı

ANNE OLAYI ANLATTI: BU YAŞADIĞIMIZ İLK ACI DEĞİL

Olayı öğretmeninin gönderdiği videoyla öğrendiğini belirten anne Hatice Öner Yüce, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:
"Öğretmenimiz jeton almak istiyor ancak oğlum özel gereksinimli olduğu için jeton vermek istemiyorlar. Öğretmen, 'Benimle birlikte girsin' dediğinde ise, ‘Sizi alırsak diğer veliler de girmek ister’ bahanesiyle reddediliyor."

Yaşanan olayın kendisini derinden yaraladığını söyleyen anne Yüce, "Her anne gibi elbette üzüldüm ama bu bizim yaşadığımız ilk acı değil. 7 yıl boyunca farklı alanlarda, farklı platformlarda yaşadığımız ayrımcılıklar beni güçlendirdi. Bu tür olaylara artık susmayacağız, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu ilk vukuatları değilmiş: Bayram günü de bir çocuğu ağlattılar! Çalışanlar gözaltına alındı

"OYUN OYNAMAK TÜM ÇOCUKLARIN HAKKIDIR"

Türkiye Down Sendromu Derneği öncülüğünde aynı mağduriyeti yaşayan diğer aileler de oyun alanının önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz, “Bir çocuğun yaşıtlarından sadece farklı olduğu için ayrıştırılması açık bir ayrımcılıktır. Oyun oynamak tüm çocukların hakkıdır” diyerek, oyun alanı yetkilileriyle görüşmek istediklerini ancak alanın kapalı olması nedeniyle kimseyle iletişim kuramadıklarını ifade etti.

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