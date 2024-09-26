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Bu kadarına da pes! Bir firma Şehit Kokusu adı altında parfüm üretti: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:10

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 'pes' dedirtti. Bir firmanın 'şehit kokusu' adı altında çıkardığı parfüm tepki çekti. İzleyenler 'bu kadar da olmaz' yorumlarında bulundu.

Sosyal medya platformu Instagram'da satış yapan bir firmanın son paylaşımı gündeme oturdu. Koku​ ve esans satışı yapan firma yeni kokularını tanıttı. Bir şahıs, 'şehit kokusu' adı altında parfüm​ çıkardıklarını söyledi. Sayfanın ürün tanıttığı videoya tepki yağdı. 

ŞEHİT KOKUSU TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada çarşaf, koku ve esans satışı yapan firmanın yeni kokularını tanıttığı video tepki çekti. Bedir, Mevlana ve Şehir Kokusu parfümleri dikkat çekti. 

KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Görüntüler sosyal medyada gündeme otururken, birçok kullanıcı da gönderiye yorum yağdırdı. Kullanıcılar bunun din sömürü olduğunu savunurken şehitlerin ticari bir malzeme haline getirilmesine tepki gösterdi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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