Bu kadarına da pes! Bir firma Şehit Kokusu adı altında parfüm üretti: Tepkiler çığ gibi büyüyor

26 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:10

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 'pes' dedirtti. Bir firmanın 'şehit kokusu' adı altında çıkardığı parfüm tepki çekti. İzleyenler 'bu kadar da olmaz' yorumlarında bulundu.