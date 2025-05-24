Bu mahalledeki viraja dikkat! İki otomobil bahçeye uçtu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde bulunan Sorgun Mezarlığı önündeki viraj kazalara sebebiyet veriyor. Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Feride O.'nun kullandığı otomobil virajı alamayarak yolun sağında bulunan bahçenin giriş kapısına uçtu. Otomobil, giriş kapısında bulunan Akasya ağacına çarparak bahçe duvarında askıda kalırken, giriş kapısının beton direğine çarpmaktan son anda kurtuldu. 15-20 dakika sonra ise başka bir otomobil bahçenin giriş kapısına uçtu.

ARAÇTA BULUNANLARIN SAĞLIK DURUMU

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, araçta bulunan 3 kız arkadaşın durumlarını kontrol ettikten sonra kendilerini iyi hissettiklerini belirtmeleri üzerine olay yerinden ayrıldı.



İLK KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazadan yaklaşık yarım saat önce de yine Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Adalet D.'nin kullandığı otomobil, Sorgun Mezarlığı önünde virajı alamayarak yolun sağında bulunan bahçeye uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahçedeki otomobil ise vinç tarafından çıkarıldı.

"KİMİN GÖREVİYSE BU VİRAJI BİR AN ÖNCE DÜZELTSİN"

Otomobillerin uçtuğu bahçenin sahibi Kadir Gürses, kaza yapan otomobili iyice inceledikten sonra "Aradan sadece yarım saat geçti. Yine aynı yer. Böyle bir viraj olur mu? Bunu hangi yetkili yaptırmıyorsa, ilgilenmiyorsa bu insanların canına malına yazık değil mi? Kendi yerimde oturamayacak mıyım? Her gün ne zaman kaza olacak korkusu içimi sardı. Bazen hava almak için yaşlı annem-babam buraya geliyor, kapının ağzında bile duramıyor. Yetkililere sesleniyorum; yazık vatandaşın durumuna, şu virajla İlgilenin, hangi kuruma gitsem topu diğerine atıyor. Kimin göreviyse bu virajı bir an önce düzeltsin" dedi.

