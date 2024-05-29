Bu ot için kilometrelerce yol gidiyorlar: Kilosu 100 lira

29 May 2024 10:24 - Güncelleme : 29 May 2024 11:25

2 bin 650 rakımlı yayla, baharın gelişiyle beraber yeşeren endemik bitki türleriyle dolu. 200 kilometre yol gelip yaylada ot toplayanlar, eşsiz manzara içinde peynir içine katılan sirik otu topluyor.

KİLOSU 100 LİRA

Cizre ilçesinden gelen gruplar, tarlalarda sirik otu toplamaya çalışıyor. Kilosunu 100 liradan satan vatandaşlar, günlerce yaylada kalarak ot topladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Mehmet Bahşiş, "Buralar çok güzel. Geçen sene gelen bu yıl daha erken geliyor. Peynir içine katılan sirik otunu toplamak için Cizre'den, Şırnak'tan geliyoruz. Çok güzel bir doğası var'' dedi.