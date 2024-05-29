Köpekler dehşeti yaşattı, artık evden çıkamıyor!

29 May 2024 10:55 - Güncelleme : 29 May 2024 11:10

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, 2023 Ağustos ayında komşusuna ait iki yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı. Köpek saldırısında büyük bir dehşet yaşayan kadın, yaşadığı korkuyu bir türlü üzerinden atamıyor.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Sağıltıcı, tedavisinin ardından köpeklerin sahibine dava açtı. Köpek saldırısının üzerinden aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyan kadın, yürümekte de güçlük çekiyor.

"SOKAKTA YÜREMEYİ BİLE UNUTTUM"

Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını söyleyen Sağıltıcı, “Hiçbir şey yapamadım, çalışmama engel oldu, yürümeme engel oldu. Yani her şeyime engel oldu, sokakta yürümeyi bile unuttum. İşte birinin yardımı olacak, yanımda biri olacak ya da işte bir taksi çağıracağım, o da çok çok önemli ise. Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim. 15-20 günde bir gidiyorum, oysa her hafta gidiyordum. Annem burada oturuyor ama gidemiyorum, kızımın evine gideceğim gidemiyorum. Ya biri gelecek beni alacak kapıdan ya da hiç gidemiyorum. Ben hangi gün birine diyeceğim ki beni şuraya götür, 2-3 yaşındaki çocuk gibi. Kalıcı çok iz bıraktı, zaten ilk 3 ay hiç yürüyemedim. Kolumu hareket ettiremedim, kolumda zaten izler duruyor. Ameliyat oldum, şimdi iki tane daha ameliyatım var“ ifadelerini kullandı.

"TUTUP ÇEKİŞTİRDİLER, GERİSİNİ HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mesude Sağıltıcı, “Saldırı anında tamam nefesim bitti öldüm diye düşünürken küçük bir köpeğin havladığını gördüm. Etrafımda dönüyordu, sol taraftaki köpek bıraktı beni ona yöneld. Kafasını tuttuğunu gördüm ama sağ taraftaki köpek halen elimi sabit olarak ısırdı. Beni kafasıyla kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu, o esnada halen bağırıyordum. Diğer köpeği parçaladı, o sağ tarafımdaki köpeğin de dikkatini çekince beni bıraktı. Bırakmasıyla ben yürümeye başladım, paramparça ettiler köpeği. O anı sadece gördüm yani iki köpeğin küçük köpeği böyle biri kafa tarafından, biri arka tarafından tutup çekiştirdiğini hatırlıyorum. Gerisini hiç hatırlamıyorum. En son hastanede gözümü açtım. 1 milyon değil 1 trilyon da verseler, 100 trilyon da verseler bana buradan köprüye kadar yürü desinler gitmem, gidemem” dedi.