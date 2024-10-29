Bu peynirden yediyseniz tadınız kaçacak! Natamisin katılan peynir kara listeye girdi

29 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:10

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. Sosyal medya üzerinden satışı yapılan tulum peynirinin içinde mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin bileşeni tespit edildi.

Süt ürünleri ve yoğurtta kullanılan natamisin zararları ve kullanımı

Süt ürünleri ve yoğurtta kullanılan natamisin zararları ve kullanımı

Tarım Ve Orman Bakanlığı​, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla halk sağlığını etkileyecek olumsuz etkileyecek ürünlerin satışını yapan firmaları ifşalayacağını duyurmuştu. "Taklit veya Tağşiş​ Yapılan Gıdalar" listesi yeniden güncellendi. Listede yer alan tulum peyniri ise dikkat çekti. Yapılan incelemelerde sosyal medya hesapları üzerinden satışı sağlanan tulum peynirinin içinde mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin bileşeni tespit edildi.

NATAMİSİN NEDİR?

Taklit veya tağşiş ürünler listesinde denk geldiğimiz natamisin, gıda ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek için kullanılıyor. Bu nedenle yoğurt, süt, peynir​ gibi ürünlerde sıklıkla kullanılıyor.

Natamisin gıda koruyucu özelliği sebebiyle uzun süre raflarda kalabiliyorlar.

İlaç sektöründe ise cilde sürülerek uygulanan antifungal ilaçlarda bulunuyor. Göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarında mantara karşı tedavi olarak seçiliyor.

NATAMİSİN ZARARLARI NELERDİR?

Özellikle süt ve peynir ürünlerinde kullanılan küf önleyici natamisin maddesi raflarda uzun süre kalmasını amaçlar. Gıda kullanımında sprey yöntemi ile yüzeye uygulanır.

Gıda ve Tarım Bakanlığı'na göre raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan E-235 kodlu gıda koruyucu natamisin, vücuda fazla giriş yaptığında toksik bir etki vermemekle beraber zararlı olabiliyor.

Genel olarak güvenli madde olarak bilinen natamisin, WHO ve EFSA tarafından onaylandı fakat alerjik reaksiyon, gastrointestinal rahatsızlıklar meydana getirebiliyor.

Uzun vadede aşırı tüketim olması halinde bağırsak florasının olumsuz etkilendiği de belirtildi.