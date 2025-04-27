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 | Onur Kaya

BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Meteoroloji, Bursa'da 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) İstanbul'a yapacağı 6 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 12:49

Bursa Büyükşehir Belediyesince, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü seferleri, şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yapılamayacak.

6 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği belirtildi.

Fırtına sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirildi.

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