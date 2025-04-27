BUDO'ya fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Meteoroloji, Bursa'da 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) İstanbul'a yapacağı 6 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü seferleri, şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği belirtildi.
Fırtına sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirildi.