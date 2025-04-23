Bugün 23 Nisan! Milli iradenin kalbi 105 yıldır Ankara’da atıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920’de Ankara’da açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplanan Meclis, işgal altındaki bir milletin kaderini kendi elleriyle yazmaya başladığı yer oldu.

Dünya Savaşı sonrası Osmanlı’nın yenilgisiyle başlayan işgal yıllarında, Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını attı. Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlarla milletin iradesi yeniden şekillendi: “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

84 MİLLETVEKİLİ İLE KURTULUŞA İLK ADIM

Bu irade, İstanbul’un işgalinin ardından Ankara’da bir Meclis çatısı altında toplandı. 23 Nisan 1920 sabahı, Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazının ardından kurbanlar kesildi, dualar edildi. Ardından 84 milletvekili, Meclis binasında bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi resmen açıldı. Bu açılış, kurtuluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti.

Mustafa Kemal Atatürk, Meclis’in açılışının ardından yaptığı konuşmada, millet iradesine bağlı kalmayan hiçbir gücün kalıcı olamayacağını şu sözlerle ifade etti:

“Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir.”

DÜNYA ÇOCUKLARININ AĞRMAĞANI OLDU

TBMM'nin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921’de bu gün “Millî Bayram” ilan edildi. 1927’de ise Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek “Çocuk Bayramı” niteliği kazandı. 1983’te yapılan düzenlemeyle 23 Nisan’ın adı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.

1979’dan itibaren farklı ülkelerden gelen çocukların da katılımıyla uluslararası boyuta taşınan bayram, Türkiye’yi çocuklarına bayram hediye eden ve bunu dünyayla paylaşan ilk ülke yapmaya devam ediyor.

23 Nisan, sadece bir açılışın değil; bağımsızlık, egemenlik ve geleceğe duyulan güvenin yıl dönümüdür. TBMM, 105 yıldır bu iradenin simgesi olmaya devam ediyor.