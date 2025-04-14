Bugün hava nasıl olacak? Doğuda kar tatili, batıda montlar dolaba! 14 Nisan hava durumu

Türkiye şu sıralar iki mevsimi bir arada yaşıyor. Yurdun batısında güneş yüzünü göstermeye başlarken artan sıcaklıklar montları dolaba kaldırttı. İç ve doğu bölgelerde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu. Ancak ülkenin tamamına baharın geleceği gün de belli oldu. İşte Meteoroloji 14 Nisan hava durumu ve diğer detaylar...

Türkiye'de mevsimler adeta iç içe geçti. Batı bölgelerde güneşli hava etkisini artırırken sıcaklıklar ilkbaharı müjdelemeye başladı. Doğu illerinde ise durum tam tersi. Birçok şehirde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporuna göre, yurt genelinde hava şartlarındaki bu dengesizlik sona eriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bahar ne zaman tüm yurtta etkisini gösterecek? İşte 14 Nisan hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Nisan tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Orta Karadeniz bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilecek.

BATIDA BAHAR, DOĞUDA KAR TATİLİ

Yurdun batı kesimlerinde ise güneşli ve açık hava etkisini sürdürüyor. İstanbul, İzmir ve çevre illerde sıcaklıkların 20 dereceyi aşmasıyla birlikte montlar dolaplara kalktı. Buna karşın özellikle Doğu Anadolu'da birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Soğuk hava sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanmaya yol açıyor. Bu durum nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların olası kazalarnı karşı dikkatli olmaları istendi.

4 İL İÇİN KUVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, dört önemli başlıkta uyarıda bulundu: Kuvvetli yağış, toz taşınımı, çığ tehlikesi ve zirai don. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde düşüşe neden olabilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunurken, Marmara’nın güneyi, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don riski söz konusu. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 18°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 15°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 10°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19° Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 19°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 23°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 14°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 10°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C Parçalı bulutlu

KONYA 9°C Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 4°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 8°C Parçalı bulutlu

KARABÜK 10°C Parçalı bulutlu

SİNOP 13°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 8°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı