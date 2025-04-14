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 | Suat Vilgen

Bugün hava nasıl olacak? Doğuda kar tatili, batıda montlar dolaba! 14 Nisan hava durumu

Türkiye şu sıralar iki mevsimi bir arada yaşıyor. Yurdun batısında güneş yüzünü göstermeye başlarken artan sıcaklıklar montları dolaba kaldırttı. İç ve doğu bölgelerde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu. Ancak ülkenin tamamına baharın geleceği gün de belli oldu. İşte Meteoroloji 14 Nisan hava durumu ve diğer detaylar...

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Bugün hava nasıl olacak? Doğuda kar tatili, batıda montlar dolaba! 14 Nisan hava durumu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 06:51

Türkiye'de mevsimler adeta iç içe geçti. Batı bölgelerde güneşli hava etkisini artırırken sıcaklıklar ilkbaharı müjdelemeye başladı. Doğu illerinde ise durum tam tersi. Birçok şehirde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporuna göre, yurt genelinde hava şartlarındaki bu dengesizlik sona eriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bahar ne zaman tüm yurtta etkisini gösterecek? İşte 14 Nisan hava durumu tahminleri...

Bugün hava nasıl olacak? Doğuda kar tatili, batıda montlar dolaba! 14 Nisan hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Nisan tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Orta Karadeniz bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilecek.

Bugün hava nasıl olacak? Doğuda kar tatili, batıda montlar dolaba! 14 Nisan hava durumu

BATIDA BAHAR, DOĞUDA KAR TATİLİ

Yurdun batı kesimlerinde ise güneşli ve açık hava etkisini sürdürüyor. İstanbul, İzmir ve çevre illerde sıcaklıkların 20 dereceyi aşmasıyla birlikte montlar dolaplara kalktı. Buna karşın özellikle Doğu Anadolu'da birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Soğuk hava sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanmaya yol açıyor. Bu durum nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların olası kazalarnı karşı dikkatli olmaları istendi.

Bugün hava nasıl olacak? Doğuda kar tatili, batıda montlar dolaba! 14 Nisan hava durumu

4 İL İÇİN KUVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, dört önemli başlıkta uyarıda bulundu: Kuvvetli yağış, toz taşınımı, çığ tehlikesi ve zirai don. Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde düşüşe neden olabilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunurken, Marmara’nın güneyi, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don riski söz konusu. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak? Doğuda kar tatili, batıda montlar dolaba! 14 Nisan hava durumu

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 15°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ 15°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAKARYA 15°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 10°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 19°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA 19° Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 19°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ANTALYA 23°C Parçalı ve az bulutlu
  • BURDUR 14°C Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR 13°C Parçalı bulutlu
  • KONYA 9°C Parçalı ve çok bulutlu
  • NEVŞEHİR 4°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 8°C Parçalı bulutlu
  • KARABÜK 10°C Parçalı bulutlu
  • SİNOP 13°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ZONGULDAK 11°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 8°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
  • RİZE 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SAMSUN 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • TRABZON 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • KARS 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • MALATYA 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
  • VAN 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • GAZİANTEP 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • MARDİN 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sıkça Sorulan Sorular

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor. Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak. Yaz tatili 20 Haziran'dan itibaren başlayacak.
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#hava durumu
#sıcaklık
#Kar Yağışı
#Güncel Hava Durumu
#Kar Tatili
#Gündem
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