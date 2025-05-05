Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Özlenen bahar etkisini hissettirirken bir bölgede bugün durum tam tersi. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. İşte o iller ve yurt genelinde hava durumu...
Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yurdun büyük kısmında güneşli ve ılık hava etkisini artırırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için Meteoroloji'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle kuzeydoğu illerinde kuvvetli yağışlar ve fırtına riski nedeniyle 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Geri kalan bölgelerdeki vatandaşlar ise ilkbaharı doyasıya kucaklıyor. Sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte Meetoroloji Genel Müdürlüğü'nun son hava durumu raporunun detayları...
Türkiye, bahar havasını güneşle birlikte hissederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki bazı iller için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların etkili olacağı, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının da görüleceği bildirildi. Güneydoğu’daki bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar da dikkat çekiyor.
5 Mayıs Pazar günü için yapılan son tahminlere göre; Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayan yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan batı kesimlerde yazdan kalma günler yaşanıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul 24, İzmir 28, Edirne 30 dereceyi görüyor. İç Anadolu’nun bazı kesimleri ile Akdeniz’in doğusu ve Antalya’nın batı kıyılarında da sağanak geçişleri bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Batı Karadeniz
Orta ve Doğu Karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu