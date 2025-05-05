Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Özlenen bahar etkisini hissettirirken bir bölgede bugün durum tam tersi. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. İşte o iller ve yurt genelinde hava durumu...

Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yurdun büyük kısmında güneşli ve ılık hava etkisini artırırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için Meteoroloji'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle kuzeydoğu illerinde kuvvetli yağışlar ve fırtına riski nedeniyle 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Geri kalan bölgelerdeki vatandaşlar ise ilkbaharı doyasıya kucaklıyor. Sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte Meetoroloji Genel Müdürlüğü'nun son hava durumu raporunun detayları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye, bahar havasını güneşle birlikte hissederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki bazı iller için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların etkili olacağı, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının da görüleceği bildirildi. Güneydoğu’daki bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar da dikkat çekiyor.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

5 Mayıs Pazar günü için yapılan son tahminlere göre; Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayan yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BATIDA SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRÜYOR

Öte yandan batı kesimlerde yazdan kalma günler yaşanıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul 24, İzmir 28, Edirne 30 dereceyi görüyor. İç Anadolu’nun bazı kesimleri ile Akdeniz’in doğusu ve Antalya’nın batı kıyılarında da sağanak geçişleri bekleniyor.

İL İL 5 MAYIS HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

İstanbul: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Balıkesir: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

İzmir: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 24°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Afyonkarahisar: 21°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Denizli: 27°C, parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 23°C, gece saatlerinde batı kıyılar sağanak yağışlı

Adana: 24°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 23°C, yerel sağanak yağışlı

Burdur: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 21°C, parçalı bulutlu

Eskişehir: 24°C, öğle sonrası sağanak yağışlı

Konya: 24°C, parçalı bulutlu

Nevşehir: 19°C, çok bulutlu

Kayseri: 19°C, sağanak yağışlı

Niğde: 20°C, sağanak yağışlı

Sivas: 18°C, sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Zonguldak: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Bolu: 21°C, parçalı bulutlu

Kastamonu: 22°C, parçalı bulutlu

Düzce: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: 16°C, parçalı bulutlu

Amasya: 24°C, parçalı bulutlu

Trabzon: 15°C, çok bulutl

Rize: 16°C, çok bulutlu

Tokat: 23°C, sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum: 16°C, yerel kuvvetli yağışlı

Kars: 15°C, yerel kuvvetli yağışlı

Van: 15°C, sağanak yağışlı

Ağrı: 16°C, sağanak yağışlı

Bitlis: 15°C, kuvvetli yağışlı

Muş: 17°C, kuvvetli yağışlı

Hakkari: 14°C, kuvvetli yağışlı

Ardahan: 13°C, sağanak yağışlı

Iğdır: 20°C, sağanak yağışlı

Malatya: 24°C, sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu