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 | Suat Vilgen

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Özlenen bahar etkisini hissettirirken bir bölgede bugün durum tam tersi. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. İşte o iller ve yurt genelinde hava durumu...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 06:57
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 08:03

Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yurdun büyük kısmında güneşli ve ılık hava etkisini artırırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için Meteoroloji'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle kuzeydoğu illerinde kuvvetli yağışlar ve fırtına riski nedeniyle 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Geri kalan bölgelerdeki vatandaşlar ise ilkbaharı doyasıya kucaklıyor. Sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte Meetoroloji Genel Müdürlüğü'nun son hava durumu raporunun detayları...

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye, bahar havasını güneşle birlikte hissederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki bazı iller için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların etkili olacağı, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının da görüleceği bildirildi. Güneydoğu’daki bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar da dikkat çekiyor.

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

5 Mayıs Pazar günü için yapılan son tahminlere göre; Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayan yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

BATIDA SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRÜYOR

Öte yandan batı kesimlerde yazdan kalma günler yaşanıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul 24, İzmir 28, Edirne 30 dereceyi görüyor. İç Anadolu’nun bazı kesimleri ile Akdeniz’in doğusu ve Antalya’nın batı kıyılarında da sağanak geçişleri bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

İL İL 5 MAYIS HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

  • İstanbul: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • Edirne: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kırklareli: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Balıkesir: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu
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Ege Bölgesi

  • İzmir: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Muğla: 24°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
  • Afyonkarahisar: 21°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • Denizli: 27°C, parçalı bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Akdeniz Bölgesi

  • Antalya: 23°C, gece saatlerinde batı kıyılar sağanak yağışlı
  • Adana: 24°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Hatay: 23°C, yerel sağanak yağışlı
  • Burdur: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 21°C, parçalı bulutlu
  • Eskişehir: 24°C, öğle sonrası sağanak yağışlı
  • Konya: 24°C, parçalı bulutlu
  • Nevşehir: 19°C, çok bulutlu
  • Kayseri: 19°C, sağanak yağışlı
  • Niğde: 20°C, sağanak yağışlı
  • Sivas: 18°C, sağanak yağışlı
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Batı Karadeniz

  • Zonguldak: 19°C, parçalı ve az bulutlu
  • Bolu: 21°C, parçalı bulutlu
  • Kastamonu: 22°C, parçalı bulutlu
  • Düzce: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Samsun: 16°C, parçalı bulutlu
  • Amasya: 24°C, parçalı bulutlu
  • Trabzon: 15°C, çok bulutl
  • Rize: 16°C, çok bulutlu
  • Tokat: 23°C, sağanak yağışlı
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Doğu Anadolu

  • Erzurum: 16°C, yerel kuvvetli yağışlı
  • Kars: 15°C, yerel kuvvetli yağışlı
  • Van: 15°C, sağanak yağışlı
  • Ağrı: 16°C, sağanak yağışlı
  • Bitlis: 15°C, kuvvetli yağışlı
  • Muş: 17°C, kuvvetli yağışlı
  • Hakkari: 14°C, kuvvetli yağışlı
  • Ardahan: 13°C, sağanak yağışlı
  • Iğdır: 20°C, sağanak yağışlı
  • Malatya: 24°C, sağanak yağışlı
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

Güneydoğu Anadolu

  • Gaziantep: 22°C, sağanak yağışlı
  • Diyarbakır: 24°C, sağanak yağışlı
  • Siirt: 20°C, kuvvetli yağışlı
  • Şırnak: 19°C, kuvvetli yağışlı
  • Adıyaman: 26°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye yazı karşılarken 11 il için sarı kodlu uyarı! 5 Mayıs hava durumu

ETİKETLER
#kuvvetli yağış
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Sarı Kodlu Uyarı
#Gündem
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