Bugünün en önemli haberleri | 7 Aralık 2024 haber özetleri

07 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:40

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'deki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rejime karşı saldırı başlatan muhalifler Şam'a girmeye başladı. Beylikdüzü’nde korkunç bir patlama yaşandı. 14 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bazı banklarda mevduat faizi yüzde 22'ye geriledi. 1 milyon liranın 6 aylık getirisinde düşüşler görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e sert mesaj yolladı. İşte ekonomiden siyasete, gündemden magazine kadar 7 Aralık günü en önemli haberleri…

Tgrthaber.com, 7 Aralık tarihinin en önemli ve en çok okunan haberlerini derledi. Ekonomi, siyaset, gündem ve magazin dünyasından öne çıkan gelişmelerin detayları burada! İşte 7 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

SURİYE'DE HAREKETLİ SAATLER

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda Suriye rejimi güçlerinin alan kayıpları ve çekilmeleri devam ederken, ülkenin güneyinde Ürdün ve Irak sınırında konuşlu ABD destekli muhalif gruplar, hem kuzey hem de başkent Şam yönünde genişliyor. Suveyda ve Dera’nın kontrolü ele geçirildi.

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ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E SERT MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Deprem ve Sosyal Konut Teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti icraat yapamamakla eleştirdi. Erdoğan, ''Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvanın anahtarlarını vatandaşlara teslim ettik. Burası öyle Özgür Özellerin laf yapıp icraat yapmadıkları iktidar değil'' dedi.

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BEYLİKDÜZÜ’NDE DOĞALGAZ PATLAMASI

Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması yaşandı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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MEVDUAT FAİZLERİ RESMEN ÇAKILDI

Bankacılık sektöründe yükselen mevduat faizleri toplam faiz giderlerindeki artışı hızlandırırken toplam faiz geliri ile gideri oranı tarihi en düşük seviyelerine indi. Bu noktada özel bankalar mevduat faizi oranlarıyla ilgili çarpıcı bir hamle yaptı. Faiz indirimi beklentisiyle mevduat faiz oranları aşağı çekildi.

Yüksek seviyelerde seyreden mevduat faiz oranları, yerini düşüşe bıraktı. Büyük özel bankalardan birkaçı 6 ay vadeli mevduat faiz oranını yüzde 22, yüzde 36, yüzde 39 seviyelerine çekti. Oran bu hamleden önce 45-47 bandında seyrediyordu.

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DEV DERBİDEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Trendyol Süper Ligin 15. Haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki derbi öncesi nefesler tutuldu. Derbiyle ilgili istatistikler merak edildi. Daha önce 360 defa karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu maçlarında; Fenerbahçe 136, Beşiktaş ise 127 kez sahadan galip ayrıldı. İki takımın 97 maçında ise beraberlik bozulmadı.

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KREDİ BORÇLARINA DİKKAT!

Kredi borçlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 29 Kasım 2024 tarihli verilerine göre, bireysel kredi kartı kullanımı yükseldi. Vatandaşlar, günlük harcamalarını karşılamak veya acil ihtiyaçlarını gidermek için kredi kartlarına başvuruyor. Avukat Mustafa Zafer, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü İrem Çınar’a konuyla ilgili detayları anlattı. Son bir yılda kredi kartı kullanımı %70 oranında arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 43 milyar 637 milyon lira olan kullanım, bu yıl 1 trilyon 744 milyar 564 milyon liraya yükseldi.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN ACI GÜNÜ

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faike Arık, Diyarbakır’da Selahaddin Eyyübi Camisi ve Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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