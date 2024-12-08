Bugünün en önemli haberleri | 8 Aralık 2024 haber özetleri

08 Aralık 2024 17:38 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 17:56

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye, tarihi bir sabaha uyandı. Muhalifler, 12 gün içerisinde başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi, 53 yıllık Esad rejimi devrildi. Milyonlarca Suriyeli’nin hayatını kaybetmesine ve topraklarını terk etmek zorunda kalmasına neden olan Esad, ülkeden kaçıp sırra kadem bastı. Büyük zafer hem Suriye’de, hem de Türkiye’deki sığınmacılar tarafından coşkuyla kutlandı… İşte ekonomiden siyasete, gündemden magazine kadar 8 Aralık günün en önemli haberleri…

8 Aralık 2024 dünya gündemi oldukça hareketliydi... Dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli ve en çok okunan haberleri tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 8 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

8 ARALIK SURİYE ZAFERİ

Beşar Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer rejim karşıtı gruplar, sabah saatlerinde Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Esad rejiminin tamamen düştüğünü duyuran muhalif gruplar, yurt dışında yaşayan Suriyelilere seslenerek "ülkeye geri dönün" çağrısında bulundu. Rejimin düşmesiyle Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı ve nereye gittiği bilinmezken, ülkenin kontrolünü ele geçiren muhalif gruplar yeni bir açıklama yaptı.

MÜNBİÇ'E OPERASYON BAŞLATILDI

Kendilerini Suriye Geçici Hükümeti olarak tanıtan Suriye Milli Ordusu, YPG elindeki Münbiç’in kurtarılması için operasyon başlattıklarını duyurdu. Operasyonun duyurulmasının ardından bölgede SMO ve terör örgütleri arasında çatışmalar başladı.

RUSYA: İÇ SAVAŞTA YALNIZSINIZ

Rusya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi ve Suriye'nin artık iç savaşta yalnız olduğu belirtildi. Hizbullah ise Suriye'den çekildiğini duyurdu.

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TÜRKİYE’DEN İLK AÇIKLAMA! ‘ARTIK EVİNİZE DÖNEBİLİRSİNİZ’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki son durum ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Artık birlik ve yeniden inşa zamanının geldiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir" dedi. "Türkiye olarak yeni hükümet ile temas halinde olacağız" diyen Bakan Fidan, bölgedeki terör tehditlerine cevap verileceğinin de altını çizdi.

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TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILAR SOKAKLARDA KUTLADI

Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı. İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara döküldüler.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ ÖNERİ!

Asgari ücret zammı için ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak. 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için maraton başlamış olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantı öncesi vatandaş ise "Asgari ücrette kimin dediği olacak" sorusunun cevabını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, toplantıya günler kala kritik bir hesap yaptı. Yeni asgari ücreti dolar, enflasyon ve altın bazında hesaplayan deneyimli uzman, olması gereken asgari ücret ile gerçekleşecek senaryoda asgari ücreti duyurdu.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KÖTÜ HABER!

Türkiye'de milyonlarca emekli, 2024 yılı için yapılacak maaş artışlarını heyecanla bekliyor. Ancak en düşük emekli maaşı için yapılan zamla ilgili olarak kötü haber geldi. Meclis'in gerçekleştireceği yasal düzenleme yetişmezse, en düşük emekli maaşındaki 12.500 TL tutarındaki maaş ocak ayında zam almayabilir.

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MODA DEVİNDE 100 MİLYON EUROLUK DEV VURGUN

Fransız moda devi Kiabi markasının finans direktörü AurÉlie Bard, şirketinden 100 milyon euroluk vurgun yaptı. Şirket içinde yapılan mali incelemelerde her şey ortaya çıkarken AurÉlie Bard, özel jetiyle indiği Korsika Adası'nda gözaltına alındı. Bard'ın parayı Türkiye'de özel bir bankaya transfer ettiğine dair iddialar da var.

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DONDURUCU SOĞUKLAR KAPIDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu rapora göre, 5 il sarı, 1 il ise turuncu kodla uyarıldı. Uzman Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, batı illerinde sağanak yağışın etkili olacağını, Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğukların beklendiğini duyurdu.

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ÜNLÜ YÖNETMENDEN ACI HABER

22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şerif Gören 80 yaşında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

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