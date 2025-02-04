Bülent Cihantimur'un ameliyatı sonrası felç kalan hasta konuştu: Pile mahkum kaldım

04 Şubat 2025 18:03 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:06

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olan T.C.’nin babası, ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan 27 yaşındaki Z.T., 2022 yılında Cihantimur tarafından yapılan kalça büyütme operasyonu sonrası felç kaldığını öne sürdü. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten Z.T., ameliyat sonrası sürecini anlattı.

Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? Babası Özer Aci TGRT Haber'de: Mücadeleme devam edeceğim!

Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? Babası Özer Aci TGRT Haber'de: Mücadeleme devam edeceğim!

İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan 27 yaşındaki Z.T., 2022 yılında Doktor Bülent Cihantimur tarafından gerçekleştirilen kalça büyütme operasyonunun ardından felç kaldığını öne sürdü. Sağlık durumunun ameliyat sonrası ağırlaştığını belirten Z.T., yaşadığı süreci ve mağduriyetini anlattı.

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te, Doktor Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki üç ATV’ye çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, birkaç kişi yaralandı. Olay sonrası anne Eylem Tok, oğlunu yurtdışına kaçırdı. ABD'ye gittikleri belirlenen anne ve oğulun iade süreci devam ederken, baba Bülent Cihantimur hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

"AMELİYAT SONRASI İKİ BACAĞIMI HİSSETMEDİM"

Operasyon öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyleyen Z.T., ameliyat sonrası bacaklarını hissetmediğini ifade etti. Durumu hakkında bilgi almak için hastane yetkilileriyle görüştüğünü belirten Z.T., sorunun doktor hatasından kaynaklandığını ileri sürdü. “Bülent Cihantimur’un hatası. Deri altına yerleştirilmesi gereken silikon kas altına konulduğu için ağır siyatik hasarı oluştu ve felç geçirdim” dedi.

Ameliyat sonrası 15 gün hastanede kaldığını dile getiren Z.T., bu süreçte sağlık durumunun kötüleştiğini ve kalçasına yerleştirilen silikonların çıkarıldığını söyledi. Silikonların vücudunda kalmaya devam etmesi durumunda felç riskinin kalıcı hale geleceğinin kendisine bildirildiğini belirtti.

"HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE EVRAK İMZALATTILAR"

Hastanede kaldığı süre boyunca bilinçsiz haldeyken bazı belgeleri imzalamak zorunda bırakıldığını öne süren Z.T., “Bana narkoz ve ilaçların etkisindeyken evrak imzalattılar. Sonradan fark ettim ki bu belgeler, şikayetçi olmamam ve doktorun adını hiçbir yerde geçirmemem için hazırlanmış” diye konuştu.

"ÖMÜR BOYU PİLE MAHKUM BIRAKILDIM"

Ameliyatın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen sağ bacağındaki felç durumunun devam ettiğini belirten Z.T., omurgasında kalıcı bir cihaz taşımak zorunda olduğunu söyledi. “Bu pillerin fiyatı neredeyse 1,5 milyon lira ve her birkaç yılda bir değiştirilmesi gerekiyor” diyerek yaşadığı maddi ve manevi zorlukları dile getirdi.

Ameliyat sonrası toplamda dokuz kez operasyon geçirdiğini ifade eden Z.T., “Bülent Cihantimur’un elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmasını istemiyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Kendisi hakkında birçok iddia bulunuyor” dedi.

Z.T., yaşadığı sürecin ardından doktorla uzlaşma girişiminde bulunduğunu ancak arabuluculuk görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirtti. Olayla ilgili yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.