Bulgaristan'daki NATO kutlamasında uçak düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

13 Eylül 2024 18:12 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 18:14

Bulagaristan'ın NATO'ya katılışının 20. yılı sebebiyle yapılacak etkinlikler öncesi prova uçuşları gerçekleşti. Prova esnasında bir eğitim uçağı yere çakıldı. Kaza sonrası 2 pilot eğitmeni hayatını kaybetti.

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Bulgaristan'ın NATO üyeliğinin 20'nci yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek gösteri öncesi eğitim uçağı düştü. İki kişilik eğitim uçağından sağ çıkan olmazken Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Reuters'da yer alan bilgilere göre, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov'un açıklamasına göre, bugün yerel saatle 12.30'da meydana gelen uçak kazasında iki eğitmen pilot hayatını kaybetti.

UÇAK DÜŞTÜ, GÖSTERİ İPTAL EDİLDİ!

Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda, düşen uçağın 'L-39ZA' model bir uçak olduğu belirtildi. Kazanın ardından, Bulgaristan'ın NATO üyeliğinin 20. yılı kapsamında cumartesi günü yapılması planlanan uluslararası hava gösterisi iptal edildi.

Bugün erken saatlerde aynı zamanda eski bir hava kuvvetleri komutanı olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de aynı hava üssünde bir F-16'ya yardımcı pilotluk yapmıştı.