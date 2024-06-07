Bunaltan sıcaklar sonrası hava serinleyecek... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağacak! İşte 7 Haziran hava durumu tahmini
Meteoroloji'den sıcaklık uyarılarının ardından bu kez yağmur uyarısı geldi. Öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında şiddetli yağmur beklenirken, sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı. İşte il il 7 Haziran hava durumu tahmini...
Günlerdir devam eden kavurucu sıcaklar yerini yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLAR HIZ KESMİYOR
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Yağışların öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
İŞTE İL İL 7 HAZİRAN HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısının, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkisinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 29°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam Çorum ve Amasya çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Kararadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 29°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 39°C
Az bulutlu
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu