Bunaltan sıcaklar sonrası hava serinleyecek... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağacak! İşte 7 Haziran hava durumu tahmini

07 Haziran 2024 06:11 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 06:47

Balıkçı teknesi havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkçı teknesi havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Günlerdir devam eden kavurucu sıcaklar yerini yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLAR HIZ KESMİYOR

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yağışların öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İŞTE İL İL 7 HAZİRAN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısının, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkisinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 29°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yarın yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam Çorum ve Amasya çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Kararadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 29°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 39°C

Az bulutlu

SİİRT 22°C, 37°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu