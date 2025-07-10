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 | Onur Kaya

Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: 11 ilde etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, Marmara'da 40 derecelere ulaşan sıcaklık bugünden itibaren düşüyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Ayrıca 11 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: 11 ilde etkili olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 07:47

10 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre sıcaklık bazı bölgelerde bugünden itibaren düşerek mevsim normallerine inecek. Bazı illerde ise etkisini gösterecek.

11 İLDE SAĞANAK VAR

Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: 11 ilde etkili olacak

SICAKLIK 6-8 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Birkaç gündür Afrika sıcaklarının etkisiyle kavrulan 'da hava sıcaklığı 6-8 derece düşüş gösterecek. Diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: 11 ilde etkili olacak

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Denizlerde Batı Karadeniz’in batısında (Kırklareli-Kocaeli) rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde başlayan fırtınanın, perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: 11 ilde etkili olacak

10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 28°C Az bulutlu ve açık
  • BALIKESİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık
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