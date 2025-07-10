Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: 11 ilde etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, Marmara'da 40 derecelere ulaşan sıcaklık bugünden itibaren düşüyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Ayrıca 11 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre sıcaklık bazı bölgelerde bugünden itibaren düşerek mevsim normallerine inecek. Bazı illerde ise yağmur etkisini gösterecek.
Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Birkaç gündür Afrika sıcaklarının etkisiyle kavrulan İstanbul'da hava sıcaklığı 6-8 derece düşüş gösterecek. Diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Denizlerde Batı Karadeniz’in batısında (Kırklareli-Kocaeli) rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde başlayan fırtınanın, perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.