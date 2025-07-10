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 | Onur Kaya

İstanbul'un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı fırtına uyarısının ardından, dalga boyu yüksekliği nedeniyle İstanbul'un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı.

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İstanbul'un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 04:46
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 04:58

'da etkili olan Afrika sıcaklarından bunalan vatandaşlar serinlemek için kendini denize attı. Ama perşembe günü bir ilçede denize girmek yasaklandı.

SICAKLIK DÜŞECEK

Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sıcaklıklarda 6-8 derece bekleniyor. mevsim normallerine dönecek.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’in batısında (Kırklareli-Kocaeli) rüzgarın, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Yapılan uyarıların ardından Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle perşembe günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı
ETİKETLER
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