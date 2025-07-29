Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 29 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonuna kadar azalacak. Sıcaklık değerleri Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normalleri civarına düşecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde bugün sağanak geçişleri olacak. Yarın ise Marmara'da İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreler ile Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek.
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
BALIKESİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C Az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 44°C Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık