Bunaltıcı sıcaklara mola! Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 29 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DÜŞECEK

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonuna kadar azalacak. Sıcaklık değerleri Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normalleri civarına düşecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde bugün sağanak geçişleri olacak. Yarın ise Marmara'da İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreler ile Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık