Burçin Sevgi Telli'yi öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı! “Keşke eşimi daha önce affetmeseydim"

31 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:58

Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi evde beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru E.T.'nin duruşmada savunması ortaya çıktı. Eşini daha önce affettiği için pişman olduğunu söyleyen E.T. “Şu anda kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum” ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.T., boşanma aşamasında olduğu eşi Burçin Sevgi Telli'yi tartışma sırasında beylik tabancasıyla vurdu. Olayın ardından teslim olan E.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "kadına ve üstsoy veya altsoydan eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

"BANA İFTİRA ATILIYOR, SUÇLANIYORUM"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık E.T., eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Bunu önceki duruşmada da anlattım. Keşke daha önce affetmeseydim, o zaman bitirseydim, olay bu noktaya gelmezdi. Eşimin görüştüğü kişi, onun evli olduğunu bilmediğini söylüyor ama kapının önünde ismimizin yazılı olduğu tabela vardı. Beni tahrik etmediğini iddia ediyor. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Burçin'e kim olduğunu sordum, 'Tanımıyorum' dedi. Telefonundaki aramaları gördüm, Ö.F.T.'yi sesli aradım ve o benim sesimi kadın sesi sandı. Daha sonra görüntülü görüşme yaptık ve her şeyi anlattı. Kadın katili olarak canavar gibi gösterilmek isteniyorum. Polis olarak birçok insanı kurtardım, neden bu hale geldim, bunun da düşünülmesini istiyorum. Bana iftira atılıyor, suçlanıyorum. Bundan sonraki duruşmalara SEGBİS ile katılmak istiyorum. Sürekli suçlanan taraf ben oldum" şeklinde konuştu.

"BURÇİN'İN EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.M.F. ise “Burçin ile 2 aylık bir ilişkim vardı. Olay günü Ender T. beni aradı. Daha sonra Burçin beni kurtar dedi. Burçin vuruldum dedi. Son arama görüntülüydü. Yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim, silah sesi duydum. Burçin oradan kaçın dedim. Ben, Burçin'in evli olduğunu bilmiyordum, sadece eski eşinin polis olduğunu biliyordum, boşandılar diye biliyordum, hiçbir şekilde evli olduğunu anlamadım” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Dinlenen diğer tanıkların ardından mahkeme heyeti, sanık E.T.'nin tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.