Burdur'da baba-oğula hain pusu: İş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldular! Olay anı kamerada

04 Eylül 2024 06:38 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 06:55

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Konak Mahallesinde saat 19.00 sıralarında dehşet bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32) ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan M.K. (42) Antalya'nın Korkuteli ilçesinden otomobiliyle Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. Burada iş yeri önünde bekleyen baba oğulun yanına yürüyerek gelen M.K. pompalı tüfeğiyle Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i vurarak olay yerinden hızla kaçtı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba-oğul ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Tin'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TALİHSİZ GENÇ AMELİYAT MASASINDA KALDI

Oğlu Muharrem Tin ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Muharrem Tin ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından vurulan ve ameliyata alınan Muharrem Tin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL POLİSTEN KAÇAMADI

Olay yerinden otomobiliyle kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden Tefenni ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.