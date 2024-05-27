Burdur'da kafa kafaya facia! 3 ölü, 2 yaralı

27 May 2024 20:43 - Güncelleme : 27 May 2024 20:47

Mersin’deki feci kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti: Ölenlerin kimlikleri belli oldu...

Mersin’deki feci kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti: Ölenlerin kimlikleri belli oldu...

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere, Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen kazada, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden ve sürücüsü henüz belli olmayan 32 E 2805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride uçtu.

KAFA KAFAYA FACİA!

Otomobil karşı şeride zıplamasıyla karşı yönden gelen 15 AC 644 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.