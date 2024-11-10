Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

10 Kasım 2024 21:45 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 21:47

Burdur'da 2 otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada 7 kişi yaralanırken 3 kişinin isi hayati tehliksi devam ediyor.

Burdur'da Fethiye-Burdur kara yolunda Hacılar köyü yakınlarında yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen sürücülerin kullandığı 34 FGU 221 plakalı bir otomobil U dönüşü yapmaya çalışırken, 15 DG 750 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Bu sırada 15 AAR 961 plakalı başka bir otomobil de çarpışma alanındaki araçlara vurdu.

3 KİŞİNİN ÖLÜM TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Otomobillerin şarampole yuvarlandığı ve hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.