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Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 21:45 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 21:47
Burdur&#039;da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Burdur'da 2 otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada 7 kişi yaralanırken 3 kişinin isi hayati tehliksi devam ediyor. 

Burdur'da Fethiye-Burdur kara yolunda Hacılar köyü yakınlarında yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen sürücülerin kullandığı 34 FGU 221 plakalı bir otomobil U dönüşü yapmaya çalışırken, 15 DG 750 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Bu sırada 15 AAR 961 plakalı başka bir otomobil de çarpışma alanındaki araçlara vurdu.

Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var - 1. Resim

3 KİŞİNİN ÖLÜM TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Otomobillerin şarampole yuvarlandığı ve hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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