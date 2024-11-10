Görünmez kaza kamerada! Genç adam yere yığıldı, arkadaşları dalga geçti

10 Kasım 2024 09:40 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 09:51

Hatay’da bir gencin kafasına bilardo topu isabet etti. Gencin kafasına top geldiği ve arkadaşlarının kahkahaya boğulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bilardo oynayan Beyazıt Geçin, talihsiz bir kaza yaşadı. Takım arkadaşı Ogün Güner’in yaptığı vuruş sırasında, karşısında duran Geçin'in kafasına bilardo topu isabet etti.

Geçin hafif bir yaralanmayla yere düşerken, arkadaşları ise kahkahalara boğuldu. Gülümseten bu olayda, başına bilardo topu gelen Beyazıt Geçin kazayı hafif yaralanmayla atlattı.

"TOPUN ORTASINA VURACAĞIMA BİRAZ ALTINA VURDUM"

Yaptığı vuruşla bilardo topunu takım arkadaşının başına isabet ettiren Ogün Güner, “Takım arkadaşım topun tam karşısında duruyordu. Topun ortasına vuracağına biraz altına vurdum. Sonra arkadaş topa kafa koydu, yaralandı. Hastaneye gittik hafif yaralıymış arkadaşımız” dedi.

"ONDAN SONRA O AN NE OLDU BİLMİYORUM"

Yaşananları an be an anlatan Beyazıt Geçin, “Bilardo oynuyorduk. Takım arkadaşım topun ortasına vuracağına altına vurdu ve sekerek kafama geldi. Ondan sonra o an ne oldu bilmiyorum. Bir an kendimi kaybettim, hafif yaralandım. O kadar ciddi bir durum yok. Biraz hızlı vurdu topa ve sert geldi. Bir an kendimi kaybettim, korkudan olabilir. Ama yine oynamaya devam ediyorum, sevdiğim bir oyun.