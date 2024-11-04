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Hatay’da drift atmanın bedeli ağır oldu: Rekor ceza kesildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 23:29

Hatay’da polis ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından tespit ettikleri drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.

Hatay​'ın İskenderun​ ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konularak 32 bin 233 lira ceza kesildi.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik​ Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla kavşakta drift​ yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.

Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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