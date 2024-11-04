Hatay’da drift atmanın bedeli ağır oldu: Rekor ceza kesildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

04 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 23:29

Hatay’da polis ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından tespit ettikleri drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.