Hatay’da drift atmanın bedeli ağır oldu: Rekor ceza kesildi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 23:29
Hatay’da polis ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından tespit ettikleri drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konularak 32 bin 233 lira ceza kesildi.
GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla kavşakta drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.
Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı