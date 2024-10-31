Burdur'da korkutan yangın: 2 ev küle döndü

31 Ekim 2024 02:29 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 02:34

Burdur'un Bucak ilçesinde metruk binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan taraftaki eve de sıçradı. Yangında 2 ev kül oldu.

Burdur'da saat 18.30 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde yangın meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın yan tarafta bulunan Abdurrahman S.'ye ait eve sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÜLE DÖNEN EV KEPÇEYLE YIKILDI

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Harabeye dönen metruk ev kepçe yardımıyla yıkıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.