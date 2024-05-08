Burdur'da şarampol faciası! Sürücü hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 21:01 - Güncelleme : 08 May 2024 21:04
Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin hakimiyetini kaybeden Aysel Kılınç yönetimindeki aqraç şarampole uçtu. Sürücü feci şekilde can verdi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, 76 yaşındaki Aysel Kılınç yönetimindeki araç, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: TGRT Haber