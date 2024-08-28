Burs tuzağına dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi bu kez üniversite öğrencileri!

28 Ağustos 2024 08:27 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 08:33

Türkiye'de her geçen gün yeni yöntemler geliştiren dolandırıcıların radarına bu kez üniversite öğrencileri girdi. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kalmasından faydalanan dolandırıcılar, öğrencileri burs vaadiyle tuzağa çekmeye çalışıyor.

SMS ya da sosyal medya üzerinden üniversiteli öğrencilere ulaşan dolandırıcıların, "Sana burs vereceğiz" vaadiyle öğrencilere önce hesap açtırıp daha sonra bu hesabın şifrelerini alıp istedikleri gibi para trafiğini yönettikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu hesaplardan yasadışı kumar başta olmak üzere kara para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı.

BURS VAADİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü. Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi.

Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine hesap açtırdıkları öğrenildi.

AÇTIRILAN HESAPLAR KARA PARA TRAFİĞİNDE KULLANILIYOR

Bu hesapların tüm sorumlulukları açan kişinin üzerine olurken, sahtekarlar da bu hesaplar üzerinde istedikleri gibi işlem gerçekleştirebilir hale geliyor. Dolandırıldıklarını anlayan öğrenciler hemen Papara'ya başvurarak hesabın kapatılmasını sağlarken, kapatılmasına kadar geçen sürede yapılan tüm para trafiklerinden öğrenciler sorumlu oluyorlar.

Dolandırıcıların daha çok yasadışı kumar trafiğinde kazanılan parayı transfer etmek için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi. Kişiler öncelikli olarak bir maddi kayba uğramamış gibi görünse de Emniyet'in yürüttüğü bir kara para trafiği soruşturmasında hesaplarının tespiti halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Papara da burada Emniyet birimleri ile çalışarak dolandırıcıların yakalanmasına yardımcı oluyor.

TUZAĞA DÜŞEN GENÇLER KONUŞTU

Dolandırıcıların tuzağına düşen öğrenciler fotoğraf ve soyadlarının paylaşılmaması koşuluyla konuşurken, öğrencilerden Yağmur, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar. Her ay 3970 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 110 TL atıp hesabı doğrulamak için 105 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra ailemle paylaştığımda kötü niyetli şahsiyetler tarafından kandırıldığımı anladım" dedi.

Aybüke ise, "Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve benim daha önceden istenilen Papara hesabım olduğu için babamdan ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik no, aktif telefon numaramı, IBAN no, okuduğum üniversite bölümünü istediler. Ayrıca kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi istediler" diye konuştu.

Öğrencilerden Murat ise, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar, 2500 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 105 TL atıp hesabı doğrulamak için 100 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra karşıma çıkan şikayetlerden yanıltıcı olduklarını anladım" dedi.