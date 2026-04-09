Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim! AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine bugün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün düzenlenecek oturumda yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanacak.
Cumhur İttifakı, başkan vekilliği için Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday olarak açıkladı. Meclisteki sayısal dağılım göz önüne alındığında seçimi Biba'nın kazanması bekleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan seçim öncesi CHP'li isimler ve polis arasında gerginlik çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle:
|Parti
|AK Parti
|50
|CHP
|41
|MHP
|8
|İYİ Parti
|3
|BBP
|1
|Yeniden Refah Partisi
|1
|Türkiye İttifakı Partisi
|1
|Bağımsız
|1