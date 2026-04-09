Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim! AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek

Yolsuzluk ve rüşvet suçlaması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün seçim yapılacak. Meclis çoğunluğuna göre seçimi AK Parti'nin adayı Şahin Biba'nın kazanması bekleniyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 11:57

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine bugün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim! AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması üzerine bugün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçimi yapılacak.
Cumhur İttifakı, başkan vekilliği için Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi.
Meclisteki sayısal dağılıma göre seçimi Biba'nın kazanması bekleniyor.
Seçim öncesinde CHP'li isimler ve polis arasında gerginlik yaşandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin partilere göre dağılımı AK Parti (50), CHP (41), MHP (8), İYİ Parti (3), BBP (1), Yeniden Refah Partisi (1), Türkiye İttifakı Partisi (1) ve Bağımsız (1) şeklindedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün düzenlenecek oturumda yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanacak.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ŞAHİN BİBA

Cumhur İttifakı, başkan vekilliği için Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday olarak açıkladı. Meclisteki sayısal dağılım göz önüne alındığında seçimi Biba'nın kazanması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim! AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek

SEÇİM ÖNCESİ GERGİNLİK

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan seçim öncesi CHP'li isimler ve polis arasında gerginlik çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim! AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle:

  • AK Parti: 50
  • CHP: 41
  • MHP: 8
  • İYİ Parti: 3
  • BBP: 1
  • Yeniden Refah Partisi: 1
  • Türkiye İttifakı Partisi: 1
  • Bağımsız: 1
Parti
AK Parti50
CHP41
MHP8
İYİ Parti3
BBP1
Yeniden Refah Partisi1
Türkiye İttifakı Partisi1
Bağımsız1
