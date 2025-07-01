Bursa depremi İstanbul'u etkiler mi? Naci Görür fay hattına dikkat çekti: 'Önemli ve tehlikeli'

Bursa'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi. Depremin KAF'ın Güney kolu üzerinde yaşandığını belirten Görür, ' Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli' ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan son verilere göre, Bursa merkezli 2 deprem meydana geldi. 70 dakika arayla meydana gelen 3,9 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Bursa yaşanan depremlerin İstanbul'u etkileyip etkileyemeyeceğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile anlattı. Yöneticilerin önlem alması gerektiğini belirten Görür, "Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli" ifadelerini kullandı.
Depremin hangi fay hattında gerçekleştiğini açıklayan Naci Görür, "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli" diyerek uyarıda bulundu.
İkinci depremin ardından yeniden paylaşım yapan Görür, "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli" ifadelerini kullandı.