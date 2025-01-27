Bursa için korkutan açıklama! "Kayapa - Yenişehir Fayı 7'den büyük deprem üretebilir"

27 Ocak 2025 15:35 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:39

Bursa'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, korkutan depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bursa'da her ilçenin sınırlarından geçen bir fay hattı olduğunu belirten Aykan, Kayapa Yenişehir Fayı'na dikkat çekerek "7'den büyük deprem üretebilir" dedi.

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Bursa'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem​ İstanbul​ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Korkutan depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Aysun Aykan, paniğe neden olan depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"7'NİN ÜZERİNDE OLABİLİR"

Bursa​'daki fayın 624 yıldır suskun olduğunu belirten Aysun Aykan, Bursa'da tarihi deprem kayıtlarına göre, en son hasar yapıcı depremler 1855 tarihlerinde meydana gelen depremde çok büyük yıkımlar meydana geldi. Ulu Cami'nin 2 kubbesi ile 150 caminin neredeyse bütün minareleri, tarihi yapı ve resmi kurumlar yıkıldı, şehirde yangınlar çıktı, can ve ekonomik kayıplar yaşandı. Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, tarafından yapılan ortak bir çalışma sonucunda, Bursa'da yeni bir fay keşfedildi. Bursa'da şehir merkezinden geçen Kayapa-Yenişehir Fayı, şuan ki diri fay haritasında gösterilmedi. Bu çalışmalara göre, 1855 yılında meydana gelen depremlerin kaynağının Kayapa-Yenişehir Fayı'nın (KYF) batı bölümünde olduğu ve de 1400 yılında meydana gelen depremin, KYF'nın Yenişehir bölümünde, gerçekleştiği düşünülüyor. 400 yılında olan depremin üzerinden 624 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş. Burada olacak bir depremin 7'nin üzerinde olma potansiyeli olduğu belirtiliyor" dedi.

BURSA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Aysun Aykan, bir fayın deprem tekrarlama periyotlarını, kaç büyüklükte deprem ürettiğini kısaca fayın geçmişteki davranışlarını inceleyen ve gelecekteki deprem tehlikesini belirleyen Paleosismolojik çalışmaların Bursa'da yapılmadığına dikkat çekerek, fay hattı üzerinde binaların olmaması gerektiğini belirtti.

Aykan, "Bursa'da çok fazla fay hattı var. Kaç binanın fay hattı üzerinde olduğunun çalışılması lazım. Bursa'da nerdeyse her ilçenin sınırlarından geçen fay hattı var. Tüm afet risklerinin haritalarda belirtildiği mikro bölgeleme çalışmalarının Bursa'da henüz yapılmıyor" şeklinde konuştu.