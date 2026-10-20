Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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İstanbul
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantı, saat 14.20'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozeti taktı. Bursa Milletvekili Torun, 1 buçuk aylık bağımsız vekillikten sonra AK Parti'ye katıldı.