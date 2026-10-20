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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:54

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden ve bir süredir bağımsız olarak yoluna devam eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı. AK Parti MYK toplantısına katılan Torun’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:54

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantı, saat 14.20'de başladı.

HABERİN ÖZETİ

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'da Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, partiye katıldı.
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı, AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda saat 14.20'de başladı.
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, daha önce Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torun'a AK Parti rozetini taktı.
Torun, 1 buçuk aylık bağımsız vekillikten sonra AK Parti'ye katılmış oldu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

BURSA MİLLETVEKİLİ KANİ TORUN AK PARTİ'YE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Milletvekili Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozeti taktı. Bursa Milletvekili Torun, 1 buçuk aylık bağımsız vekillikten sonra AK Parti'ye katıldı.

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ETİKETLER
#bursa
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yeni Yol Partisi
#Cemalettin Kani Torun
#Gündem
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