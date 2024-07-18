Bursa'da akılalmaz olay! Damat yoğun bakımda, gelinin ailesi darp edildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 09:09 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:15
Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Gelin ve damadın tartışması ailelere sıçradı. Aileler arasında husumet oluştu ve ortalık kan gölüne döndü. İşte olayın detayları...
Bursa’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelerin kulağına gitti.
DAMADI DÖVÜP YOĞUN BAKIMLIK ETTİLER
Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı.
Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.’yi darp etti.
Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı