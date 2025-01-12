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Bursa’da bazı BUDO seferleri iptal edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ocak 2025 23:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:43
Bursa’da bazı BUDO seferleri iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler paylaşıldı. İşte detaylar…

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa​ ile İstanbul​ arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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