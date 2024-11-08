Bursa’da dehşet veren olay: Arıza için geldi ev sahibini vurdu!

08 Kasım 2024 22:30 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 22:46

Bursa’da yaşanan dehşet verici olayda, bir vidanjör çalışanı, evine gelen ekipten memnun olmayan bir vatandaşı silahla yaraladı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vidanjör firması sahibi, arıza gidermek için gittiği evin sahibini çıkan kavgada silahla yaraladı. Olay, Orhaniye Mahallesi'nde, evinin giderinin açılması için özel bir firmayla anlaşan Özay Ç.'nin evinin önünde yaşandı. Firma yetkilisinin üç gün sonra gelmeyerek sözünü tutmaması üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kanlı bir olaya dönüştü.

EV SAHİBİNİ VURDU!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti. Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri park halindeki aracın camına da isabet etti.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.