Bursa'da dehşete düşüren olay! Dava günü eski eşini böyle vurdu

12 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:35

Timur Cihantimur’un cezaevi değişti! Bir sonraki duruşma tarihi ise netleşti

Timur Cihantimur’un cezaevi değişti! Bir sonraki duruşma tarihi ise netleşti

Dehşete düşüren olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce eşi Saliha S.'den ayrılan Erkan S., boşanma davasına katıldı. Mahkeme heyeti çocukları baba Erkan S.'ye verdi.

Bunun üzerine baba Erkan S., eski eşine çocuklarla konuşmasını söyledi. Fakat Saliha S., "Çocuklarımı da seni de görmek istemiyorum" diye cevap verince iki arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA ESKİ EŞİNİ KOVALADI

Cevaba sinirlenen baba Erkan S., eşinin daha öncede kendisini aldattığını iddia ederek, silaha sarılıp eski eşini kovalamaya başladı.

Panik halinde kaçan kadın, sokak üzerindeki bir işyerine sığındı. Öfkeli adam ise işyerinin kapısında eski eşine tek el ateş açarak bacağından yaraladı.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Dehşet saçan anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, öfkeli adamı çevredekiler sakinleştirmek için çabaladı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde yakaladı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 38 yaşındaki kadın ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

MUHTAR OLAY ANINI ANLATTI

Tartışmayı gören mahalle muhtarı, "İkili bir süre önce ayrılmış, bugün davaları varmış. Bugün Bölge Adliyesine gelmişler, buradan birlikte çıkınca arabayla buraya kadar geliyorlar. Burada tartışma çıkıyor. İddiaya göre, mahkeme çocukları babaya veriyor.

Kadın da “Çocukları da seni de görmek istemiyorum” diyor. Bu yüzden tartışıyorlar. Eski eşini vuran şahsın, “Beni 30 yaşında evli biriyle aldattın” diye bağırarak, kovaladığını duyduk" ifadelerini kullandı.