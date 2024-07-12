Timur Cihantimur’un cezaevi değişti! Bir sonraki duruşma tarihi ise netleşti

12 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:19

Kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile beraber ABD’ye kaçmıştı. İhbar sonucu yakalanan Timur Cihantimur’un cezaevi değişirken, bir sonraki duruşma günü de 15 Ekim olarak belirlendi.

TİMUR CİHANTİMUR'UN KALDIĞI CEZAEVİ DEĞİŞTİ

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; Timur Cihantimur'un Connecticut'tan alınıp Massachusetts'teki başka bir ıslahevine nakledildiği belirtildi.

15 EKİM'E KADAR CEZAEVİNDE KALACAK