Timur Cihantimur’un cezaevi değişti! Bir sonraki duruşma tarihi ise netleşti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:19
İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un kaldığı cezaevi değişti. Farklı cezaevine yerleşen Timur Cihantimur’un bir sonraki duruşma günü de belli oldu.
Kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile beraber ABD’ye kaçmıştı. İhbar sonucu yakalanan Timur Cihantimur’un cezaevi değişirken, bir sonraki duruşma günü de 15 Ekim olarak belirlendi.
TİMUR CİHANTİMUR'UN KALDIĞI CEZAEVİ DEĞİŞTİ
Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; Timur Cihantimur'un Connecticut'tan alınıp Massachusetts'teki başka bir ıslahevine nakledildiği belirtildi.
15 EKİM'E KADAR CEZAEVİNDE KALACAK
Son duruşmada hakim, daha önce en kısa zamanda Cihantimur'un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talep edildiği başvuruyu değerlendireceğini belirtmesine rağmen henüz kararını açıklamadı. Cihantimur'un bir sonraki duruşma günü 15 Ekim olarak belirlendi. Timur Cihantimur 15 Ekim'e kadar cezaevinde kalacak.
Kaynak: tgrthaber.com