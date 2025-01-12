Bursa'da feci kaza: Otomobil takla atara tarlaya uçtu

12 Ocak 2025 06:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 06:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Avcılar E-5’te motosikletli polisler kaza yaptı: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

Avcılar E-5’te motosikletli polisler kaza yaptı: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

Bursa İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 00.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Batuhan O. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak taklalar atarak tarlaya uçtu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza​ sonucu yan duran otomobilde sürücü Batuhan O. ile yolcular Fatih Ö. (25) ile Hasan Berksan M. (24) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.