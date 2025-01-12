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Bursa'da feci kaza: Otomobil takla atara tarlaya uçtu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ocak 2025 06:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 06:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 00.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Batuhan O. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak taklalar atarak tarlaya uçtu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza​ sonucu yan duran otomobilde sürücü Batuhan O. ile yolcular Fatih Ö. (25) ile Hasan Berksan M. (24) yaralandı.

Bursa'da feci kaza: Otomobil takla atara tarlaya uçtu - 1. Resim

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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