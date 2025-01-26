Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da feci olay! Ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı

Bursa'da feci olay! Ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ocak 2025 14:55 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir fabrikada dehşete düşüren bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir işçi, ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı.

Bursa'nın Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (2. OSB) bir orman ürünleri fabrikasında feci bir olay yaşandı. Fabrikada çalışan 54 yaşındaki Turan Ş., ağaç soyma makinesinde çalışırken dengesini kaybederek düşme tehlikesi geçirdi.

KOLLARINI MAKİNE PARÇALARI KAPTI

Makineye düşmekten kollarıyla tutunarak kurtulmaya çalışan işçinin kollarına, hala çalışan makine parçaları çarptı. Her iki kolundan yaralanan Turan Ş., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da feci olay! Ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı - 1. Resim

İlk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Bursa​ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bursa

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...