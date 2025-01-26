Bursa'da feci olay! Ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Ocak 2025 14:55 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir fabrikada dehşete düşüren bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir işçi, ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı.