Bursa'da feci olay! Ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir fabrikada dehşete düşüren bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir işçi, ağaç soyma makinesine kollarını kaptırdı.
Bursa'nın Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (2. OSB) bir orman ürünleri fabrikasında feci bir olay yaşandı. Fabrikada çalışan 54 yaşındaki Turan Ş., ağaç soyma makinesinde çalışırken dengesini kaybederek düşme tehlikesi geçirdi.
KOLLARINI MAKİNE PARÇALARI KAPTI
Makineye düşmekten kollarıyla tutunarak kurtulmaya çalışan işçinin kollarına, hala çalışan makine parçaları çarptı. Her iki kolundan yaralanan Turan Ş., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.