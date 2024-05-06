Bursa'da gece yarısı korkutan yangın! 3 ev küle döndü

06 May 2024 23:38 - Güncelleme : 06 May 2024 23:40

Kurşunlu Mahallesi'nde saat 21.00 civarında meydana gelen yangının sebebi henüz belirlenemezken yangın kısa sürede büyüyerek Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait olan ancak kimsenin yaşamadığı evleri sardı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, mahalle sakinleri durumu hemen İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahale sonucunda alevler çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.