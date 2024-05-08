Bursa'da iplik fabrikasında yangın! İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 06:03 - Güncelleme : 08 May 2024 06:08
Bursa'da gece iplik fabrikasının bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekibi bölgeye giderek müdahaleye başladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale etti.
Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasının bacasında meydana geldi. Bacadan çıkan yoğun dumanları gören işçileri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iplik fabrikasının bacasında çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucunda bacada hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı