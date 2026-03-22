Bursa'da kamyonet ile araç çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da saat 14.30 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu Gündüzlü Mahallesi kavşağında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Tahtaköprü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet D. (56) yönetimindeki kamyonet, Gündüzlü Mahallesi’nden ana yola çıkan Sait D. (34) idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sait D. ile araçta bulunan Ümit T. (37), Abdülkadir Ç. (34) ve Abdulmuttalip K. (38) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.