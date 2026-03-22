Bursa'da kamyonet ile araç çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 20:19

Bursa'da saat 14.30 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu Gündüzlü Mahallesi kavşağında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Tahtaköprü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet D. (56) yönetimindeki kamyonet, Gündüzlü Mahallesi’nden ana yola çıkan Sait D. (34) idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptı.

YAĞMUR SUYU KANALINA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sait D. ile araçta bulunan Ümit T. (37), Abdülkadir Ç. (34) ve Abdulmuttalip K. (38) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

