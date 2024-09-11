Bursa'da kan donduran görüntü! Cadde ortasında defalarca kendini bıçakladı

11 Eylül 2024 12:21 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:41

Bursa'da Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs, elindeki bıçakla kendisini defalarca bıçakladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Tedavi olmayı reddeden şahıs, kan kaybının etkisiyle aniden yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olay çevredekileri tedirgin etti. H.Ş. isimli şahıs, elindeki bıçakla defalarca kendini bıçakladı. Çevredekiler şahsı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri de şahsı ikna etmek için dakikalarca uğraştı. Kimseye aldırış etmeyen H.Ş. kendini bıçaklamaya devam etti.

KAN KAYBINDAN YERE YIĞILDI

Caddede trafik oluşurken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kan kaybının etkisiyle düşen yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen H.Ş.'nin hastaneden ayrıldığı psikolojik problemlerinin olduğu öğrenildi.