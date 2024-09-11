Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da kan donduran görüntü! Cadde ortasında defalarca kendini bıçakladı

Bursa'da kan donduran görüntü! Cadde ortasında defalarca kendini bıçakladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 12:21 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:41
Bursa&#039;da kan donduran görüntü! Cadde ortasında defalarca kendini bıçakladı

Bursa'da Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs, elindeki bıçakla kendisini defalarca bıçakladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Tedavi olmayı reddeden şahıs, kan kaybının etkisiyle aniden yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olay çevredekileri tedirgin etti. H.Ş. isimli şahıs, elindeki bıçakla defalarca kendini bıçakladı. Çevredekiler şahsı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri de şahsı ikna etmek için dakikalarca uğraştı. Kimseye aldırış etmeyen H.Ş. kendini bıçaklamaya devam etti. 

KAN KAYBINDAN YERE YIĞILDI 

Caddede trafik oluşurken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kan kaybının etkisiyle düşen yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen H.Ş.'nin hastaneden ayrıldığı psikolojik problemlerinin olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...